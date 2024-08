POZZUOLI/ Donna precipita dal terzo piano di un palazzo, tempestivo l’intervento di un ispettore di polizia

POZZUOLI – Restano gravissime le condizioni della donna, ricoverata presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dopo essere precipitata dal terzo piano di una palazzina in via Vigna. Tra i primi ad intervenire domenica mattina un ispettore della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Napoli, libero dal servizio, il quale ha immediatamente allertato i soccorsi, ha dato assistenza alla donna in attesa del loro arrivo e li ha agevolati una volta giunti sul posto. La donna resta in prognosi riservata; i sanitari dell’ospedale di Pozzuoli non hanno ancora sciolto la riserva sulle sue condizioni.