Differenziata a Quarto, controlli e multe: sanzionate 5 persone

QUARTO – È di cinque persone sanzionate l’ultimo bilancio dei controlli effettuati dalla polizia municipale e dal settore Ambiente per il rispetto della corretta raccolta differenziata nella città di Quarto. A rivelarlo l’assessore all’Ambiente Filippo Celano: «Proseguono senza sosta i controlli. Secondo i dati ufficiali la percentuale di raccolta differenziata a Quarto è arrivata al 73,3 % al 31 luglio scorso. Dobbiamo migliorare ancora di più questo dato, grazie alla collaborazione dei cittadini e delle cittadine di Quarto. In via Cicori, nel Parco Rispo, e in via Santi Pietro e Paolo, di fronte la chiesa ,sono stati individuati dalla polizia municipale 5 trasgressori che saranno multati».