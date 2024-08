POZZUOLI/ Ditta alimentare in fiamme, riaprono le vicine attività commerciali e produttive

POZZUOLI – Con un’ordinanza firmata dall’assessore anziano del Comune di Pozzuoli, Giacomo Bandiera, è stata disposta la revoca della chiusura delle attività commerciali e produttive vicine all’azienda alimentare ME.PA, coinvolta in un incendio due giorni fa in via Provinciale Pianura. Inoltre è stata stabilita la chiusura al transito veicolare e pedonale della strada adiacente il capannone oggetto di incendio e precisamente dal civico 11 incluso fino al civico 6 escluso.