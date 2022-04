POZZUOLI – Sarà presentato domenica 24 aprile, alle 10:30, a Palazzo Migliaresi (Rione Terra) Pozzuoli da Turismo e Servizi Srl, Pro Loco Pozzuoli e New Media Press “Rione Terra. Racconto tra i vicoli del ‘600”, opera curata dalla Giornalista Gemma Russo. “Rione Terra. Racconto tra i vicoli del ‘600” è un prodotto editoriale sia cartaceo che multimediale, nato per valorizzare le radici storiche e culturali dell’antica rocca puteolana, allo scopo di accompagnare per mano il “viaggiatore” tra i vicoli del borgo vicereale, conducendolo indietro nel tempo e facendolo immergere in un luogo unico. L’opera si compone di un cofanetto nel quale è presente una pubblicazione con notizie salienti riguardanti il borgo, tante curiosità storiche e antropologiche, un QR code da cui scaricare contenuti audio e video. L’audio racconto si snoda tra i vicoletti del Seicento, in un percorso guidato che svela particolari storici e artistici tutt’oggi custoditi nella rocca. Attraverso il video racconto riprenderà vita il centro antico di Pozzuoli, in cui le storie delle nobili famiglie puteolane hanno convissuto con quelle di borghesi e gente umile. Completa il minuzioso lavoro di ricerca una cartina grazie alla quale il “viaggiatore” potrà orientarsi nel borgo del Seicento e attraversarlo, scoprendolo con il supporto della pubblicazione, dell’audio racconto e del videoracconto.

I RELATORI – L’evacuazione forzata del Rione Terra, avvenuta il 2 marzo 1970, è una pagina confusa della storia cittadina. La rocca tufacea e la sua storia sonnecchiano, conservando tra i vicoletti un’anima viva che aspetta di tornare a vivere. Saranno presenti alla conferenza stampa di presentazione, moderata dal Giornalista RAI Massimo Calenda, Fulvio Ferrigno (Amministratore unico Turismo e Servizi Srl), Beatrice Bollati (Consulente esterna di Turismo e Servizi Srl), Susy Cassinese (Presidente della Pro Loco Pozzuoli), Elena Russo (Vice Presidente della Pro Loco Pozzuoli) e Rosario Scavetta (Editore New Media Press – Edizioni Flegree). Interverranno all’incontro, Stefania De Fraia (Assessora al Turismo e Cultura del Comune di Pozzuoli), Cristina Canoro (Centro sub Campi Flegrei), Gilda Guida (Associazione Nazionale le Donne del Vino – Delegazione Campania) Vincenzo Figliolia (Sindaco di Pozzuoli). Le letture saranno affidate all’attore Danilo Rovani.