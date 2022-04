MONTE DI PROCIDA – Il plesso Montegrillo della scuola elementare Dante Alighieri di Monte di Procida ha riaperto le sue porte, ma non è più una scuola come tutte le altre. È uno dei pochi istituti del sud Italia a poter vantare una nuova tecnologia, la Ventilazione Meccanica Controllata, un sistema di filtraggio che garantisce l’abbattimento di batteri e virus di quasi il 100%. I vantaggi sono molteplici: una maggiore salubrità dell’aria, perfetta e costante areazione senza aprire le finestre, riduzione dell’umidità e riduzione dei consumi di riscaldamento e raffreddamento.

UNA TECNOLOGIA CONTRO IL COVID – Ad annunciarlo è il sindaco Giuseppe Pugliese: «Nei luoghi dove esiste questa tecnologia i contagi da Covid sono pressoché azzerati esistono degli studi nazionali e internazionali al riguardo, per l’Oms gli impianti di ventilazione controllata sono tre volte più efficaci delle finestre aperte. Ringrazio i docenti, gli alunni e i loro genitori per la pazienza, la ditta e i tecnici per l’ottimo lavoro svolto. Ringrazio l’assessore alla edilizia scolastica Gennaro di Mare per l’esperienza messa in campo e la tenace delegata all’ istruzione Ivana Barone per averci da sempre creduto ed aver seguito con la passione(e l’attenzione) di una mamma tutte le fasi dei lavori. Abbiamo anche ampliato le classi in modo da garantire un migliore distanziamento, dopo questo primo passo proseguiremo con l’upgrade tecnologico anche in altre scuole».