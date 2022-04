NAPOLI – Sale, in Campania, l’indice di contagio Covid. Negli ultimi due giorni cresce anche il numero dei decessi e quello dei ricoveri. A rivelarlo è il bollettino della Regione che conta 3.250 neo positivi su 14.021 test esaminati. Dieci i decessi nelle ultime 48 ore; altri 10 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali si registra un aumento dei ricoveri nelle terapia intensive, con 45 posti letto occupati e in degenza 698 posti letto occupati-