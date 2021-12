POZZUOLI – Si svolgerà domani il Memorial D’Auria allo stadio Domenico Conte di Arco Felice, con Puteolana e Rione Terra in campo per una gara amichevole, a partire dalle ore 14:30. Tale manifestazione in ricordo dell’allora presidente dei Diavoli Rossi che nel 1993/94 conquistò il campionato interregionale (oggi Serie D) attraverso gli spareggi. L’ingresso sarà unico e porterà in Gradinata Serrapica. Da rispettare le seguenti normative anti-contagio da Cornavirus, rese note dal Decreto Festività firmato dal premier Draghi. Sarà necessario essere provvisti di Green Pass e Mascherina FFP2 all’ingresso, in caso contrario sarà negato l’accesso all’interno dell’impianto. In particolar modo s’invita ad esporre il certificato verde già quando si è in fila, in modo tale da velocizzare i controlli. Inoltre, all’interno dell’impianto dovrà essere rispettato obbligatoriamente il distanziamento sociale e non sarà consentito consumare cibi e bevande, di ogni tipo.