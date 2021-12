MONTE DI PROCIDA – Si terranno nel pomeriggio, alle 16, i funerali di Hugo Maradona, fratello minore di Diego. Parenti e amici potranno dirgli addio nella chiesa San Vitale di Fuorigrotta. Il 52enne è morto ieri nel suo appartamento a Monte di Procida. A stroncarlo un arresto cardiaco. Vani i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118.

IL DOLORE DELLA FIGLIA . Sconvolta la famiglia, già distrutta dal dolore per la scomparsa del Pibe de Oro. «Ti amo per sempre, papi. Grazie di tutto. Sei la mia vita oggi e per sempre. Fino alla prossima volta che ci vediamo. Riposa con tutto il mio cuore e la mia anima. Non starò mai più bene». Con queste parole la figlia Nicole ha rivolto un messaggio al suo papà.