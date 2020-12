POZZUOLI – Due strade parzialmente off-limits a Pozzuoli nei giorni 16 e 17 dicembre per lavori privati. Si tratta di via Fasano, dove dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di mercoledì è stata disposta l’istituzione del senso unico alternato e l’istituzione di divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata con rimozione forzata mediante carro attrezzi,

all’altezza del civico 9. Mentre dalle ore 8,00 alle ore 17,00 del 16 e 17 dicembre, all’altezza del civico 86-90 di Via Pergolesi è stata disposta l’istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata mediante carro attrezzi.