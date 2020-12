POZZUOLI – Il regalo di Natale sospeso per bambini e anziani. Nei giorni 17 e 18 Dicembre ci sarà la consegna di giochi e pacchi regalo al domicilio di tante famiglie con il Pulmino Enel Cuore; mentre nei giorni 21 e 22 Dicembre andrà in scena la consegna di giochi e pacchi regalo presso le Case AIMA di Pozzuoli e di Bacoli. Quest’anno, infatti, le associazioni AIMA e ANIMA, nell’ambito del ventennale progetto “AIMA…Amiamoci”, festeggiano il Natale consegnando giochi e pacchi regalo a bambini, adolescenti e anziani più soli del Comune di Napoli, di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli per regalare loro un sorriso, una carezza, un abbraccio, anche se a distanza. Il progetto è sostenuto da alcuni sponsor come Fondazione Intesa San Paolo, Pasta Reggia, la RSA Marigold e altri che son voluti rimanere donatori anonimi. Un grande contributo è arrivato anche dai familiari dei pazienti AIMA, che hanno acquistato giocattoli e regali di vario genere per le famiglie in difficoltà.

IL RITIRO – All’iniziativa partecipano tanti amici e volontari AIMA che stanno aiutando nella raccolta e nel confezionamento dei pacchi regalo che potranno essere ritirati, previo appuntamento telefonico, da quelle famiglie che ne hanno fatto richiesta: il 21 dicembre presso la Casa AIMA di Pozzuoli (10:00-16:00); il 22 dicembre presso la Casa AIMA di Bacoli (10:00-13.00). Per chi non potrà effettuare il ritiro il 17 e il 18 dicembre con il pulmino solidale di Enel Cuore effettueremo la consegna a domicilio dei pacchi regalo. Il progetto è patrocinato dal Comune di Napoli, di Pozzuoli, di Bacoli e di Monte di Procida.

