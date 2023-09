POZZUOLI/ Dipendente licenziato dopo aggressione, i colleghi in protesta sul cornicione dell’ospedale

POZZUOLI – Protesta all’ospedale di Pozzuoli. I dipendenti della ditta di pulizie EPM sono saliti sul cornicione del nosocomio per manifestare la loro vicinanza al collega licenziato dopo essere stato aggredito con una testata da un caposquadra. Al fianco dei lavoratori c’è anche SGB Napoli: «L’azienda EPM, sollecitata più volte ad intervenire su questi fatti gravissimi, dopo diverse settimane, ha deciso di licenziare il lavoratore Buono Vitale. Tra l’aggressore e l’aggredito, EPM licenzia dunque l’aggredito cercando così di mandare l’ennesimo messaggio intimidatorio a chiunque non abbassi la testa in ospedale e in tutti i siti sanitari. Continua ad essere assordante su questa vicenda il silenzio dell’ASL e della Regione Campania che continuano a consentire a quest’azienda, che vive di denaro pubblico, qualsiasi genere di sopraffazione». Il sit-in proseguirà anche domani. I manifestanti chiedono che il collega venga reintegrato.