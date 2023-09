Diritti Lgbtq+, domani festa arcobaleno in piazza a Quarto

QUARTO – L’arcobaleno colora la città di Quarto. Sensibilizzare la cittadinanza al tema del rispetto dei diritti della comunità Lgbtq+ e, in generale del rispetto di ogni forma di amore, è tra gli obiettivi dell’evento organizzato dall’associazione culturale “La forza delle idee” in collaborazione con la scuola di musica Mozart e la Dance to win di Marco Maddaloni. La data cerchiata in rosso sul calendario è quella di domani, venerdì 22 settembre, quando – a partire dalle 19 – piazzale Europa ospiterà la manifestazione “Rainbow of right party -#unarcobalenodidiritti” per i diritti della comunità Lgbtq+ e contro il body shaming e cyberbullismo”. Lo scorso anno è stata inaugurata in piazza Santa Maria una panchina arcobaleno per combattere la discriminazione di genere e dire basta all’omotransfobia e a ogni forma di violenza.

IL COMMENTO DEL SINDACO – La serata di sensibilizzazione è stata patrocinata dal Comune di Quarto e sarà presentata dalla giornalista Caterina Laita, che da anni si occupa di donne vittime di violenza. «Siamo molto attenti ai temi del rispetto di ogni forma di individualità e sensibilità e delle proposte della comunità Lgbtq+ e per questo motivo abbiamo accolto subito la richiesta dell’associazione “La forza delle idee” ed abbiamo approvato in Giunta il patrocino della manifestazione – dice il sindaco di Quarto, Antonio Sabino – Nel corso della serata si alterneranno momenti di sensibilizzazione a momenti artistici e sarà l’occasione per molti giovani quartesi di potersi esprimere liberamente ed esibirsi». #unarcobalenodidiritti è il nome della progettualità che l’associazione Forza delle idee presenterà negli istituti scolastici, al fine si sensibilizzare gli studenti e le studentesse ai temi della lotta anche al cyberbullismo e al body shaming.