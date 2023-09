POZZUOLI/ Pasticcio al Comune, dirigente chiede soldi all’imprenditore che ha già pagato

POZZUOLI – Che pasticcio al Comune di Pozzuoli. Con una determina, a firma della dirigente Anna Sannino, viene dato mandato a due legali affinché si proceda contro la società Dedalus Srl, riconducibile all’imprenditore puteolano Lino Trincone, per una rata non pagata per l’acquisto dell’ex centro commerciale di Monterusciello. Il Comune ha avviato un’ingiunzione giudiziale di pagamento per il recupero coattivo del credito al fine di salvaguardare la posizione debitoria dell’Ente. Ma la Dedalus Srl non ci sta e corregge subito il tiro, richiedendo inoltre l’annullamento della determina comunale. «Dedalus Srl – fa sapere l’amministratore della società – ha regolarmente provveduto al pagamento di tutte le rate previste dal piano di rateizzo concordato ed aventi scadenza 31 maggio 2022, 30 novembre 2022 e 31 maggio 2023, mentre le precedenti rate, con rispettiva scadenza 31 maggio 2021 e 30 novembre 2021, sono state regolarmente pagate dalla LDG Investimenti Srl, prima acquirente dell’immobile». E non manca anche la ‘tirata di orecchie’ all’Ente: «Riteniamo assai grave che una determinazione come la n. 1840 venga redatta e pubblicata in Albo Pretorio senza aver provveduto alle necessarie verifiche».