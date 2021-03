POZZUOLI – Una dipendente dell’ufficio stato civile dell’anagrafe di Monterusciello è risultata positiva a covid. Il contagio ha fatto scattare, in via precauzionale, la chiusura al pubblico per lunedì 22 marzo 2021 degli uffici Servizi Demografici di via Carlo Levi a Monterusciello. Il provvedimento si è reso necessario per consentire la sanificazione dei locali e permettere agli altri dipendenti di effettuare il tampone. L’attività amministrativa proseguirà con il lavoro a distanza, in attesa del risultato dei test molecolari.