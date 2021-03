AREA FLEGREA – Sono 60 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in tutta l’area flegrea su 599 tamponi molecolari effettuati. Nello specifico -stando ai dati diramati dall’unità di Crisi della Regione Campania- i positivi del giorno a Pozzuoli sono 23 (su 291 tamponi molecolari processati), a Quarto 20 (su 147), a Bacoli 10 (su 89) e a Monte di Procida 7 (su 72). In totale i contagi registrati in tutta la regione nella giornata di sabato 20 marzo sono 2.196 su 20.921 tamponi.