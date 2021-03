POZZUOLI – In attesa per ore, in fila e al freddo. È il “prezzo” che stanno pagando questa mattina molti anziani chiamati per la vaccinazione dall’Asl Napoli 2 Nord presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. A causa di ritardi sulla tabella di marcia c’è chi da oltre due ore è fuori in attesa del proprio turno. «Ero stato chiamato per le 10 ora sono le 12 e sto ancora qui ad aspettare il mio turno» racconta un 75enne di Monterusciello all’esterno della palazzina dove ci sono gli 8 ambulatori allestiti per le vaccinazioni.