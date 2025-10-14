POZZUOLI/ Dimissioni vice sindaco, il gruppo a sostegno “Scelta di coerenza”

POZZUOLI – «Da oggi il movimento Uniti per Pozzuoli non fa più parte dell’Amministrazione comunale. Abbiamo sostenuto con determinazione e lealtà il sindaco Luigi Manzoni sin dall’inizio, senza giochi di potere e con la convinzione di poter contribuire concretamente al futuro della città. Alle elezioni siamo stati decisivi per la vittoria, ma oggi constatiamo con chiarezza che la visione amministrativa ha preso una direzione diversa dalla nostra.” – è quanto fa sapere il gruppo politico “Uniti per Pozzuoli” dopo le dimissioni del vice sindaco Filippo Monaco, attraverso una nota a firma del presidente Alba Lasorella e del segretario politico Fulvio Ferrigno – «Abbiamo sempre chiesto confronto, avanzato proposte e segnalato criticità, soprattutto in un momento delicato come quello attuale, segnato dall’emergenza bradisismica e da grandi incertezze. Troppe volte, però, alle parole non sono seguiti i fatti. Siamo in piena sintonia con la decisione dell’assessore e vicesindaco Filippo Monaco, che ringraziamo per il lavoro svolto. La nostra scelta è dettata da coerenza e dal desiderio di servire Pozzuoli in modo libero, chiaro e vicino ai cittadini. Uniti per Pozzuoli continuerà ad essere presente, con uno spirito costruttivo e al servizio della comunità. Mai come in questo momento serve “grande, grande” spirito di servizio per risollevare la comunità Uniti per Pozzuoli c’è e vuole essere a servizio della nostra città di Pozzuoli, in nome della sua storia e delle sue potenzialità.

Pozzuoli ha bisogno di una politica che stia tra la gente e non chiusa nei palazzi.

Noi vogliamo fare questo.»