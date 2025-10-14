POZZUOLI/ Pregiudicati fermati con un coltello in auto. A Monterusciello fermato immigrato irregolare

POZZUOLI – Avevano un coltello in auto e alla vista dei poliziotti lo hanno nascosto. Scena, però, che non è passata inosservata. In due sono stati fermati dagli uomini del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – in località San Martino e perquisiti. Si tratta di persoggi con precedenti penali alle spalle, che venerdì sera erano finiti nelle maglie dell’attività di prevenzione e controllo del territorio. Uno dei giovani a bordo, trovato in possesso di un coltello a serramanico che aveva tentato di celare, è stato denunciato. Nella stessa serata a Monteruscello sono stati controllati alcuni cittadini extracomunitari di cui uno è stato accompagnato in ufficio e indagato in quanto non in regola con la normativa vigente sull’immigrazione.