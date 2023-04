POZZUOLI – Dieci scosse di terremoto in meno di quattro ore. Lo sciame sismico, registrato ieri sera alle 19:58 dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano, si è concluso poco prima di mezzanotte. I vari eventi hanno presentato una magnitudo massima di 1.2 e sono stati localizzati nell’area dei Campi Flegrei, interessata da mesi da fenomeni di sollevamento del suolo collegati al bradisismo. Le scosse rilevate dall’Ingv sono state dieci, tutte di lieve intensità. Le prime due scosse hanno presentato come epicentro la zona Solfatara -Pisciarelli e l’area in prossimità dell’Accademia Aeronautica.

IL BOLLETTINO – Nella settimana dal 10 al 16 aprile 2023, nell’area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 66 terremoti. Di questi, 21 sono stati registrati nella giornata del 15 aprile nel corso di uno sciame sismico che ha presentato come epicentro l’area di Bagnoli.