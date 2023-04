POZZUOLI – Rubinetti ‘a secco’ da via Napoli a via Annecchino, all’altezza della stazione della Cumana di Arco Felice. A partire dalle 15 alle 2o nella parte bassa della città di Pozzuoli mancherà l’acqua per permettere un’urgente riparazione di una condotta idrica. A comunicarlo, mediante un avviso sui social, è il sindaco Luigi Manzoni.