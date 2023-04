POZZUOLI/ Armati di spranghe tentano furto nella sanitaria “Eurobaby” di Monterusciello – FOTO E VIDEO

POZZUOLI – Sciarpe e cappelli neri per coprire il volto. Guanti per non lasciare tracce. Spranghe di ferro per tentare l’irruzione. In tre questa notte hanno provato più volte a forzare la saracinesca della sanitaria “Eurobaby” di via De Curtis a Monterusciello, ma sono stati costretti a fuggire. Nonostante i tentativi e la pressione esercitata con le lunghe barre di ferro, il terzetto non è riuscito ad accedere nel negozio. Allertati dal palo dopo qualche minuto – presumibilmente per timore di essere scoperti da un automobilista di passaggio – i malviventi sono scappati a bordo di un’autovettura scura. Il tentativo di irruzione è scattato intorno alle 4:20 ed è durato poco più di cinque minuti. A immortalare la scena le telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale, le cui immagini sono state acquisite dalle forze dell’ordine. I movimenti dei banditi non sono sfuggiti, infatti, agli ‘occhi elettronici’ che li hanno filmati in azione. Riconoscibile il berretto dei Chicago Bulls, squadra diventata leggendaria con Michael Jordan, indossato da uno dei ‘fuorilegge’.

IL PRECEDENTE – Nelle ultime ore le indagini proseguono a tutto tondo, ma nelle parole dei residenti e dei commercianti della zona si avvertono sia rabbia che paura. Solo due notti fa è stato il vicino bar “Dream Cafè” ad essere sfondo di un assalto: i malviventi hanno scassinato la serranda e rubato il registratore di cassa. Gli abitanti del quartiere reclamano maggiori controlli. In queste ore emerge, infatti, tutto lo sconforto per un ennesimo episodio di cui si sentono tutti vittime. Un senso di impotenza e disperazione che sfocia in un forte malcontento generale. Un nuovo episodio, quello andato in scena nella notte, che rilancia il problema della sicurezza sul territorio di Pozzuoli.