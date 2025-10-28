POZZUOLI/ Diciannove anni fa la morte di Loris e Daniele, il ricordo del sindaco «Resteranno per sempre nei nostri cuori»

POZZUOLI – «Loris e Daniele erano due giovani della nostra comunità, pieni di vita e di sogni da realizzare. Un gesto folle, dettato dalla gelosia, si trasformò in una tragedia che spezzò due destini. Quella sera, Daniele compì un atto di coraggio immenso per difendere l’amico Loris — un gesto che gli costò la vita. Due ragazzi straordinari, un legame di amicizia indissolubile e un ricordo che resterà per sempre nei nostri cuori.» Così il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha voluto ricordare Loris Di Roberto e Daniele Del Core nel giorno del diciannovesimo anniversario della loro tragica morte, avvenuta per mano di un giovane assassino.