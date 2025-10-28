POZZUOLI/ Tensione a Monterusciello dopo una lite, fermate diverse persone

POZZUOLI – Attimi di tensione nella tarda mattinata di oggi a Monterusciello in seguito a una lite scoppiata in strada. Il fatto è avvenuto in via De Curtis. Secondo quanto ricostruito il titolare di un’attività commerciale avrebbe avuto un diverbio con due giovani che a loro volta avrebbe estratto una pistola. Sul posto sono giunte tre pattuglie dei carabinieri. Diverse persone sono state fermate e ascoltate, mentre una è stata portata via a bordo di un’auto dei militari. Si tratta di giovani che questa mattina si trovavano nei pressi dell’incrocio tra via De Curtis e via Di Giacomo, la zona dove sarebbe avvenuta la lite.