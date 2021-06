POZZUOLI – Sono partite le operazioni di disostruzione della condotta che conduce al depuratore di Cuma-Licola. A darne l’annuncio è l’attivista Umberto Mercurio che da anni si batte per migliorare la vivibilità del quartiere puteolano e salvaguardare le acque del mare. «Oggi per Licola e per la città di Pozzuoli è un giorno importante. C’è ancora da fare per tutelare il mare ma oggi si raccoglie un primo importante risultato, frutto della mia caparbietà e del mio impegno per il territorio. Risultato arrivato anche grazie all’impegno di Francesco Emilio Borrelli e Fiorella Zabatta. I benefici li vedranno tutti, dai cittadini che avranno un mare pulito agli imprenditori».