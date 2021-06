POZZUOLI – Tre feriti e tre mezzi coinvolti. Questo il bilancio dell’incidente stradale registratosi poco fa a Monterusciello lungo l’arteria di via Scarpetta. Ancora ignota la dinamica. Nel sinistro un’auto si è ribaltata ed è rimasto coinvolto anche un camion. I tre feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, impegnata in questi minuti ad effettuare i rilievi del caso.

