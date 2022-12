POZZUOLI/ Dehors e tavolini selvaggi: il comune chiude altri due locali a via Napoli

POZZUOLI – Altre due attività commerciali sono state chiuse a via Napoli per “illegittima occupazione di suolo pubblico”. Nella fattispecie si tratta di un lounge bar e di un pub che hanno sede in corso Umberto I, nei confronti dei quali il comune di Pozzuoli ha ordinato la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a cinque giorni in seguito ai controlli effettuati dalla Polizia Municipale. Nel primo caso, al titolare del lounge bar è stata contestata l’occupazione abusiva con dehors, tavolini e sedie di uno spazio di 30 metri quadrati; al titolare del pub invece è stata contestata l’occupazione non autorizzata con tavolini e sedie di una superficie di 40 metri quadrati.