CALCIO/ Botti di mercato della Puteolana: 5 acquisti e un portiere dal Valencia in prova in attesa del bomber

POZZUOLI – Dopo l’epurazione di 13 calciatori la Puteolana dà il via al mercato. In linea con quanto annunciato nelle scorse settimane al nostro giornale dal presidente onorario Osvaldo Storino, i granata hanno messo a segno cinque acquisti in attesa di ulteriori innesti, tra cui un “centravanti di spessore” come lo ha definito il numero due societario che da ottobre ad oggi ha dato una nuova organizzazione alla società del presidente Di Costanzo.

GLI ARRIVI – Alla corte di mister Sasà Campilongo sono arrivati: l’attaccante Antonio Romeo; il centrocampista Salvatore D’Ancora; il 19enne difensore spagnolo Ismael Fernandez Escobar; il terzino destro Nicolas Magnavita; l’ala Leonardo Trezza dal Lecce. Il sesto acquisto sub judice è un giovane portiere spagnolo che arriva in prova dal Valencia per il quale la società granata offrirà un periodo di stage.

IL BOMBER – La campagna acquisti della Puteolana non si ferma ai cinque acquisti sopra elencati, tutti comunque considerati calciatori di categoria e innesti propedeutici al gioco del tecnico Campilongo. Diverse, infatti, sono le trattative in corso per alzare il livello tecnico della squadra: tra questi c’è un bomber che potrebbe approdare a Pozzuoli entro il 15 dicembre prossimo.