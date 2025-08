POZZUOLI/ «Degrado nei giardinetti al Rione Toiano»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno, questo scempio ecologico si trova nel giardino al Rione Toiano tra via Cicerone 7 e via Ovidio difronte al ferramenta. E’ un accumulo di terreno e immondizia varia che emana anche una puzza nauseante per non parlare poi del pericolo di ferirsi con le panchine di cemento che i ferri fioriscono dalle rotture di esse. Preciso che quel luogo è frequentato da bambini e persone, ho fatto anche un’ altra segnalazione per un cancello malandato e usurato dal tempo che per poco non ci cade addosso. Tombini otturati a via Antonino Pio difronte annunci pubblicitari di quest’amministrazione ci sta facendo vivere nel degrado assoluto. Ringrazio la redazione di Cronaca Flegrea per l’ interessamento dovuto.» (Sabatino Di Palo)