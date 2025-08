«Città Flegrea» a Pozzuoli nasce un nuovo brand. Monaco: «Un sogno che si realizza»

POZZUOLI – Nasce la DMO, Destination Management Organization: l’innovativo strumento di governance e promozione turistica. L’intera comunità flegrea fa rete e guarda al futuro con coraggio, visione e orgoglio. Dopo anni di confronto e impegno, l’assise comunale di Pozzuoli riunitasi a fine luglio, realizza il sogno dell’intera comunità flegrea grazie anche all’impulso del primo cittadino, il sindaco Luigi Manzoni. L’approvazione unanime da parte del consiglio comunale dà ufficialmente il via ad un progetto condiviso, formalizzando il percorso di costituzione della DMO (Destination Management Organization): “Città flegrea”.

IL SOGNO – «Un passo fondamentale per unire le energie, le identità, le comunità e le bellezze dei Campi Flegrei sotto un’unica visione strategica e siglando con la Regione Campania un patto di destinazione – dice il Vicesindaco Filippo Monaco con deleghe alla Cultura e al Turismo – La DMO infatti, realizza un sogno, ma aprirà in concreto la strada ad un futuro di crescita dell’offerta turistica di tutto il territorio, usando strategie di investimento per valorizzare un patrimonio culturale antico connesso alle innumerevoli competenze maturate negli anni con esperienze imprenditoriali e manageriali. “Saranno queste le linee guida da Pozzuoli a Bacoli, da Monte di Procida a Quarto da Giugliano a Procida– aggiunge Monaco assessore alla Cultura e al Turismo – con l’obiettivo comune di dare centralità nella programmazione al patrimonio naturale, archeologico, enogastronomico e culturale che rende questa terra unica al mondo». «La DMO rappresenta non solo uno strumento di governance e promozione turistica – conclude il Vicesindaco Monaco – ma soprattutto una sfida collettiva: costruire insieme un modello di sviluppo sostenibile, partecipato, moderno e identitario. È l’inizio di un nuovo racconto, ma anche di un sogno che diventa realtà.»