Campi Estivi in ritardo a Pozzuoli «Si va verso un nuovo affidamento diretto»

POZZUOLI – Ombre intorno ai Campi Estivi a Pozzuoli. Invece di partire dal 1 giugno, avranno inizio solo l’11 agosto e secondo il bando la domanda per la partecipazione potrà essere presentata nella finestra aperta dal 28 luglio fino al 4 agosto. Al momento non si conoscono né i nomi delle associazioni o cooperative che organizzeranno il servizio né i luoghi dove i bambini potranno partecipare alle attività. Domande poste ieri in consiglio comunale dal consigliere Guido Iasiello che ha posto l’attenzione su tempi e modalità per un servizio che porterà nelle casse degli organizzatori 85mila euro per un periodo estivo di poche settimane.

LA DENUNCIA – «C’è un bando in cui il nostro comune dice ai cittadini che sono aperte le iscrizioni. dovete fare le domande da oggi fino al 4 agosto. Ammesso e non concesso che i cittadini e i genitori dei bambini riescano a leggere questo bando – ha detto Iasiello – Questi campi inizieranno l’11 agosto in un periodo particolare. Sarebbe stato opportuno partire a giugno anziché ad agosto. Ma i genitori non sanno dove si faranno, magari anche questi verranno fatti a Giugliano? E, probabilmente, o subito dopo, in questi giorni, verrà fatto l’ennesimo affidamento diretto a qualche associazione o cooperativa che dovrà gestire il servizio per la modica cifra di 85mila euro»