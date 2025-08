BACOLI/ Virus West Nile, il 7 agosto disinfestazione dell’Asl

BACOLI – Il Comune di Bacoli ha previsto che, nell’ambito delle azioni di prevenzione della diffusione del Virus West Nile Disease, l’ASL Napoli 2 Nord effettuerà un intervento di disinfestazione adulticida il prossimo 7 agosto. Per garantire la massima tutela della salute pubblica, si invita tutta la cittadinanza a collaborare attivamente, adottando semplici ma efficaci misure di prevenzione per ridurre il rischio di punture di zanzara ed eliminare i focolai di proliferazione larvale.

RACCOMANDAZIONI – L’Asl raccomanda di utilizzare repellenti cutanei, indossare abiti protettivi (chiari, pantaloni lunghi, scarpe chiuse) in particolare durante eventi sociali all’aperto, applicare zanzariere a porte e finestre se non si usa l’aria condizionata, e utilizzare insetticidi per uso domestico negli ambienti chiusi, svuotare frequentemente l’acqua stagnante da vasi, sottovasi, contenitori, abbeveratoi per animali e qualsiasi altro oggetto in cui possa ristagnare acqua. Il Comune di Bacoli , inoltre, fa sapere che intensificherà le azioni di bonifica ambientale nelle aree pubbliche per ridurre i siti di proliferazione e riparo delle zanzare e invita la popolazione a fare altrettanto nelle proprie aree di competenza.