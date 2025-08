Napoli Nuoto ai campionati italiani con 6 atleti, la carica di Ottorino Altieri «Puntiamo ad essere protagonisti»

POZZUOLI – Sarà una Napoli Nuoto che punta a fare bella figura ai Campionati Italiani estivi di categoria di Chianciano che si tengono in questi giorni fino all’8 agosto. Molto nutrito il gruppo di atleti flegrei seguiti dallo staff tecnico al completo. Gianmarco Miglietta gareggerà nella categoria R14 nei 100 rana. Mentre, Gennaro Ferraro sarà impegnato in quella Ragazzi nei 100 e 200 dorso. Nel raggruppamento Juniores c’è Valentina Catuogno che proverà a portare a casa un buon piazzamento nei 50, 100 e 200 rana. Ottime prospettive anche per Alessandra Scotto d’Apollonia nei 50, 100 e 200 stile libero. In quella Cadetti, invece, Ciro Pio Motti sarà impegnato nei 50 e 100 farfalla e nei 100 dorso. Dopo le ottime prove alle Universiadi torna in vasca anche Viola Scotto di Carlo che dopo gli ottimi tempi nelle sue specialità in vasca a Berlino, anche in Toscana cercherà di salire sul podio nei 50, 100 e 200 stile libero e nei 50 e 100 farfalla. “Il nostro staff tecnico ha preparato al meglio i nostri atleti per puntare ad essere protagonisti ai campionati italiani di categoria di Chianciano – ha affermato Ottorino Altieri, responsabile del settore nuoto della Napoli Nuoto -. C’è grande fiducia in questo gruppo composto da diversi giovani molto talentuosi. Siamo una società che ha alla base una programmazione ben precisa e che con i nostri nuotatori segue un percorso di crescita progressivo e non solo dal punto di vista tecnico”.