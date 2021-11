POZZUOLI – Debiti fuori bilancio, colonnine per il monitoraggio dell’aria a Licola; peggioramento della qualità del mare a Pozzuoli. Sono alcuni dei punti all’ordine del giorno che verranno discussi lunedì in Consiglio Comunale. Le forze di maggioranza e di opposizione si ritroveranno nella sala delle adunanze “Nino Gentile” di via Tito Livio, a Toiano, per la seduta straordinaria dell’Assemblea. Il dibattito avverrà a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus. I consiglieri comunali si confronteranno anche sull’attivazione dei Progetti Utili alla Collettività rivolti ai percettori della misura del Reddito di Cittadinanza.