POZZUOLI/ De Vizia mette in campo interventi di pulizia radicale in via Grotta del Sole e piazza De Curtis – LE FOTO

POZZUOLI – Doppio intervento speciale di pulizia da parte di De Vizia Transfer, l’azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti nella città di Pozzuoli. Negli ultimi due giorni uomini e mezzi sono stati impegnati in via Grotta del Sole, al confine con il comune di Quarto, e in piazza De Curtis a Monterusciello, dove è stato effettuato il ripristino stato dei luoghi del primo sottoscala. Operazione di pulizia radicale che nei prossimi giorni proseguiranno in altre aree della città parallelamente alle attività ordinarie.

LE FOTO