POZZUOLI/ Rovescia in strada bidoni e rifiuti per protestare contro i rumori di un frigo: denunciato 47enne

POZZUOLI – È un 47enne di Pozzuoli l’uomo che nella notte ha scaraventato in strada i carrellati per la raccolta differenziata e rovesciato decine di sacchi di rifiuti. Il motivo? Il rumore assordante di un frigorifero che gli impediva di dormire. A lui sono arrivati i carabinieri della stazione di Pozzuoli che, in seguito ad indagini lampo, lo hanno incastrato grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale che hanno ripreso i minuti di follia iniziati in Corso Terracciano, dove vive il 47enne, e proseguiti fino a via Artiaco. Denunciato a piede libero dovrà ora rispondere di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.