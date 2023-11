POZZUOLI/ «De Michele vattene» I tifosi della Puteolana contro l’allenatore che li ha accusati di «vivere di ricordi» – IL POST

POZZUOLI – «De Michele vattene». Recita così lo striscione affisso poco fa al campo di allenamento della Puteolana da parte da alcuni tifosi in aperta contestazione con l’allenatore granata Ivan De Michele. Alla tifoseria, infatti, non sono andati giù i commenti scritti dal tecnico al termine dell’incontro di sabato scorso vinto dalla Puteolana per 4-1 contro il Castel Volturno. Uno in particolare, postato dall’account di famiglia di De Michele, con il quale quest’ultimo in maniera sgrammaticata ha usato parole poco gentili nei confronti della tifoseria e della piazza di Pozzuoli.

IL POST – Commenti a un post pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook della Puteolana 1902 che sono stati rimossi dalla stessa società dopo che ormai la classica “frittata” era stata fatta «Ascoltatemi bene a Mondragone a volla non avevo tifosi ma quei pochi erano uomini da giocatore o giocato a caserta con 5 mila tifosi e a castellammare con 7 mila il problema il problema vostro vivete di ricordi quando la puteolana era in C il pallone si faceva con lo scoccio marrone x imballaggi poi ve lo detto togliete i social e venite a parlare da vicino» questo il testo del commento che la tifoseria granata non ha gradito.

LA REPLICA DEI TIFOSI – «Domenica dopo la partita il mister ha offeso tutta la piazza di Pozzuoli dicendo che abbiamo poco attaccamento, non siamo uomini e viviamo di ricordi ormai passati e non meritiamo il calcio» hanno spiegato a Cronaca Flegrea i tifosi che nel primo pomeriggio di oggi hanno affisso lo striscione a bordo campo.