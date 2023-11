Lavori urgenti alla rete idrica, domani scuole chiuse a Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio di Monte di Procida. A stabilirlo il commissario prefettizio che traghetta l’Ente. Il provvedimento nasce in seguito alla comunicazione da parte della Regione Campania della sospensione della fornitura idrica a partire dalle 8 del mattino di domani alle 8 di giovedì 16 novembre. «L’interruzione dell’erogazione del servizio idrico – si legge nell’ordinanza – comporta l’impossibilità di far funzionare i servizi igienici delle strutture scolastiche e di assicurare l’uso dell’acqua corrente all’interno degli edifici». Con la chiusura delle scuole, il Comune di Monte di Procida previene rischi per la salute pubblica ed evita che le attività didattiche si svolgano in precarie condizioni igienico-sanitarie.