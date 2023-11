POZZUOLI/ All’Asl di Monterusciello i papà dipingono i pancioni delle mogli incinte

POZZUOLI – Un’iniziativa originale, emozionante e divertente. I papà dei bambini in arrivo hanno decorato i pancioni delle loro mogli e compagne incinte. Succede presso l’Unità Operativa del Materno Infantile di Monteruscello del Distretto Sanitario 35. L’idea è nata dallo staff delle ostetriche e della responsabile del Materno Infantile, la dottoressa Felicia Scotto di Minico, che hanno voluto regalare ai papà un momento speciale per esprimere tutto il loro amore e la loro gioia per l’arrivo di un nuovo membro della famiglia. I disegni sono stati davvero originali e creativi e hanno reso il pancione delle mamme una vera e propria opera d’arte. Un’iniziativa che ha portato un sorriso sul volto di tutti i presenti, e che ha contribuito a rendere ancora più speciale questo momento magico.