POZZUOLI – Reti metalliche per chiudere l’area della Darsena di Pozzuoli e scongiurare assembramenti. Dopo l’ultima ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura della passeggiata a ridosso del porticciolo dei pescatori in questi giorni venuto alla ribalta delle cronache per il prosciugamento dell’acqua. L’unico passaggio consentito resta quello adiacente ai locali. La chiusura dovrebbe durare per l’intero periodo di “zona rossa” ovvero fino al prossimo 21 marzo.

1 di 4