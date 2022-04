POZZUOLI – Per consentire la riparazione di una condotta della rete fognaria, dalle ore 7:30 alle ore 14 di domani, giovedì 14 aprile 2022, un tratto di via Vecchia San Gennaro, e precisamente all’altezza del civico 153, resterà interdetto alla circolazione veicolare. Per i soli veicoli dei residenti e per quelli diretti presso gli istituti scolastici Virgilio e De Sanctis, sarà istituito il doppio senso di marcia sui tratti residui della stessa via Vecchia San Gennaro, a monte ed a valle del civico 153, vale a dire: nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Vigna e sino al civico 153; e nel tratto che va dall’incrocio con Via Solfatara al civico 153.