POZZUOLI – Sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’area giochi inclusiva in Villa Avellino a Pozzuoli. L’area, di circa mille metri quadrati che si trova attorno al laghetto. è stata recintata e non sarà accessibile per alcuni giorni, fino al completamento dei lavori. Sono previsti tre spazi adiacenti per varie fasce d’età, dai più piccoli ai più grandi, con una serie di giochi destinati a tutti. Ci saranno, tra gli altri, un castello con gli scivoli, un’altalena a tre posti, adatta anche ai diversamente abili, e diversi giochi singoli. L’area riservata ai più piccoli sarà pavimentata con un tappetto antitrauma. Dopo Villa Avellino si passerà all’installazione dei giochi anche nell’area del lungomare Pertini.