POZZUOLI – Gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli sono alla ricerca di una ragazza di 19 anni di cui è stata denunciata la scomparsa. Si tratta di Daniela Ciotola, di cui si sono perse le tracce dal pomeriggio di ieri. L’ultima volta è stata vista intorno alle 15 nel viale di casa, in via Antiniana, a Pozzuoli. Lungo la strada – secondo una prima ricostruzione dei fatti – c’era anche un monovolume grigio, ma non è chiaro se la giovane sia salita o meno a bordo dell’automobile. «Daniela ha i capelli lunghi e biondi con frangetta. Ha gli occhi verdi e le lentiggini. Aiutateci a ritrovarla», è l’appello disperato dei familiari.