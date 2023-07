POZZUOLI/ Dalla Darsena e il centro storico ai quartieri: in corso attività di pulizia e sanificazione – LE FOTO

POZZUOLI – Caldo africano e afa rappresentano anche un pericolo per l’ambiente. Numerose sono le insidie da scongiurare attraverso azioni di prevenzione e bonifica. Su tutte in questi giorni c’è l’attività condotta dagli operatori ecologici della De Vizia Transfer, azienda che gestisce il servizio ambiente per conto del comune di Pozzuoli, che ha messo in campo una vasta operazione per la pulizia e la tutela del territorio, dalla Solfatara fino ai quartieri. Con uomini e mezzi, infatti, la De Vizia sta provvedendo al lavaggio e alla sanificazione del territorio, in ogni suo angolo: strade principali, vicoli del centro storico e del porto, aree presidiate, piazze, parchi, il lungomare Sandro Pertini di via Napoli, la zona di Lucrino, la banchina, l’area degli imbarchi. E ovviamente la sede dell’azienda di via Campana e tutti i mezzi che, quotidianamente, vengono puliti e sanificati prima di essere impiegati sul territorio comunale. Le operazioni andranno avanti tutti i giorni della stagione estiva e proseguiranno anche in autunno.

