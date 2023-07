Spettacoli al Rione Terra: 2 puteolani su 3 non sanno niente

POZZUOLI – Al Rione Terra di Pozzuoli dall’11 luglio è in corso una rassegna cinematografica con proiezioni all’aperto, davanti Palazzo Migliaresi, ma due puteolani su tre non lo sanno. Mentre tra le persone che ne sono a conoscenza, quasi la metà non è soddisfatta di quanto messo in campo finora dall’amministrazione comunale. E’ questa la sintesi del sondaggio realizzato da Cronaca Flegrea attraverso la propria pagina Facebook. Si tratta di rilevazioni aperte non basate su un campione elaborato scientificamente, ma dalla partecipazione spontanea da parte degli utenti iscritti alla piattaforma social.

I RISULTATI – Il quesito del sondaggio era: “Eventi estivi: dopo 8 giorni di proiezioni sei soddisfatto della rassegna ‘Rione Terra 2023 – a spasso nel cinema’?. Hanno partecipato 382 utenti: di questi, il 64% ha risposto “non ne sapevo nulla”; il 19% ha risposto SI, ovvero che è soddisfatto della kermesse mostrando di conoscerla e/o di avervi partecipato; mentre il 17% ha risposto No. Infine, dal sondaggio emerge che la stragrande maggioranza dei votanti (81%) ha dato un giudizio negativo.