L’estate a tavola: gli alimenti da mangiare e da evitare con il caldo

POZZUOLI – Con l’arrivo dell’estate il caldo inizia a farsi sentire, e quando il termometro supera i trenta gradi arrivano puntuali una serie di disturbi come astenia, pressione bassa, spossatezza che possiamo combattere seguendo degli accorgimenti alimentari. In primis consumare almeno 5 porzioni al giorno tra frutta e verdura, così facendo farete il pieno di sali minerali e acqua, e se vi state chiedendo se la frutta sia troppo zuccherina tranquilli, il contenuto in fibre vi aiuterà a migliorare non solo l’intestino ma anche a regolare l’assorbimento degli zuccheri in essa contenuti. Via a pinzimoni fatti con olio evo e limone, che potrete accompagnare ad aperitivi a base di carote, sedano e finocchi (non proprio di stagione ma con un poco di fortuna potete trovarli). Non fate mancare nella vostra dieta frutta secca e olive, un patrimonio di antiossidanti e minerali, e non abbiate paura dei grassi buoni, sono vostri amici. Potete preparare tisane fatte in casa per stimolare l’idratazione, lasciando in ammollo frutta di stagione e se volete spezie come curcuma, zenzero, menta e basilico. Evitate cibi ad alto contenuto di zuccheri e grassi “cattivi”, impegnano l’attività degli organi causando pesantezza e spossatezza.

POCHI GELATI ALLA FRUTTA – Non fatevi mancare il gelato, consumatelo di certo con moderazione, se vi state chiedendo quale scegliere ricordate, meglio EVITARE QUELLI A FRUTTA, avete capito bene, in quanto contengono oltre allo zucchero aggiunto pure quello della frutta. Meglio gelati artigianali a crema, fatti con prodotti di qualità, come nocciola, cioccolato fondente o pistacchio, i grassi buoni contenuti miglioreranno l’assorbimento degli zuccheri. Attenzione agli alcolici, creano una leggera vasodilatazione e possono contribuire a fenomeni di ipotensione. Infine ricordate, esporvi al sole vi aiuterà a produrre vitamina D, fatelo con intelligenza ma fatelo.

Buona estate a tutti!