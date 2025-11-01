POZZUOLI/ Da Manzoni solidarietà ad Esposito «Grave ed inaccettabile aggressione»

POZZUOLI – «Desidero esprimere la mia più sentita vicinanza al Presidente della Campania Puteolana, Gennaro Esposito, vittima oggi di una grave e inaccettabile aggressione sul campo di Torre del Greco. Quanto accaduto ci lascia profondamente stupiti e amareggiati. Lo sport dovrebbe essere luogo di rispetto, passione e confronto leale, non certo teatro di episodi di violenza che nulla hanno a che fare con i valori che intendiamo promuovere nelle nostre comunità. Mi unisco al dolore e allo sconcerto della società, della squadra e di tutti i tifosi granata, auspicando che si faccia piena luce sull’accaduto e che si agisca con fermezza affinché simili episodi non si ripetano più. A Gennaro Esposito va la mia personale solidarietà e quella dell’intera città di Pozzuoli.» Così il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni dopo la notizia dell’aggressione subita da Gennaro Esposito a Torre del Greco.