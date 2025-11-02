Cronaca Immobiliare: a Pozzuoli fittasi appartamento a pochi passi dal Rione Terra – LE FOTO

POZZUOLI – In via Guglielmo Marconi, in zona residenziale di Pozzuoli, nelle adiacenze del Rione Terra, Villa Avellino e Via Napoli, fittasi appartamento di circa 40 mq posto al 1° piano senza ascensore, composto da ingresso, cucina abitabile, camera da letto con zona cabina armadio e bagno. L’appartamento è luminoso e panoramico con finestra e balcone, è in buono stato (abitabile), completo di arredamento ed è in affitto con un contratto di 3 anni + 2, a persone referenziate e con reddito dimostrabile. Disponibile da Ottobre 2025 e visionabile previo appuntamento telefonico in ufficio, preferibilmente la mattina. Per info e contatti: 3318950382. *articolo pubblicitario

LE FOTO