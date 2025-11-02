Aggressione ad Esposito, la condanna del sindaco di Torre del Greco «Gli autori vanno assicurati alla giustizia»

TORRE DEL GRECO – «Ferma condanna per quanto accaduto allo stadio Amerigo Liguori, dove alcuni soggetti che nulla hanno a che fare con lo sport hanno selvaggiamente aggredito il presidente della Academy Puteolana, Gennaro Esposito. Allo stesso tempo, piena solidarietà al dirigente del club di Pozzuoli, che va ricordato è stato anche apprezzato portiere della Turris. Da ciò che apprendiamo, le forze dell’ordine sono al lavoro per provare ad individuare i responsabili: l’auspicio è che possano essere assicurati alla giustizia e paghino tutte le eventuali responsabilità.» Queste le parole del sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella. Intanto è caccia ai violenti che sono stati ripresi in un video acquisito dalla Polizia Municipale che indaga sull’accaduto.