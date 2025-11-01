POZZUOLI/ Aggredito Gennaro Esposito, presidente del Campania Puteolana

POZZUOLI – Gennaro Esposito, ex portiere della Puteola e oggi presidente del Campania Puteolana Academy, è stato aggredito questo pomeriggio a Torre del Greco, al termine della partita che vedeva impegnata la sua squadra contro il Città Torre del Greco, valevole per il campionato di Prima Categoria. Secondo quanto ricostruito Esposito è stato colpito da alcuni tifosi avversari durante una rissa scoppiata in campo dopo il gol segnato al novantesimo dai puteolani. Esposito avrebbe cercato di calmare gli animi di un gruppo di tifosi torresi che stavano inveendo contro il calciatore autore del gol della vittoria. Colpito più volte al volto, ha riportato la frattura del setto nasale, ferite e contusioni tali da dover richiedere il trasferimento all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Sul posto è giunta la Polizia che sta ricostruendo l’accaduto.