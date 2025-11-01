Bambini, maschere e colori: a Piazza Minopoli in tanti per Halloween

POZZUOLI – Ieri sera, dalle 15:30 alle 20:30, il Centro Sociale Anziani “Monterusciello 1” ha organizzato una festa di quartiere per Halloween, con la collaborazione di un’agenzia di animazione. Piazza Minopoli è tornata a riempirsi di vita grazie a una partecipazione straordinaria: tante persone si sono riunite per festeggiare insieme. I bambini, travestiti a tema, hanno giocato sui gonfiabili, partecipato a balli di gruppo e sfilate in passerella. Non sono mancati dolci e divertimento per tutti, con la distribuzione gratuita di popcorn, graffe, palloncini e zucchero filato. Grazie a questo evento, la piazza ha ritrovato la sua vera vocazione di luogo di incontro e condivisione, dimostrando ancora una volta che la collaborazione e la partecipazione possono ridare vita agli spazi del quartiere.